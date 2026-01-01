Въздушна пушка, обявена за открадната, беше открита в изоставена съблекалня на футболно игрище в монтанското село Замфирово, съобщиха от полицията.
На 19 април след получена информация служители от Районно управление - Берковица извършили оглед в село Замфирово, където в изоставена съблекалня на футболното игрище открили въздушна пушка със следи от манипулация и поставен патрон в цевта.
Служителите установили, че оръжието е обект на кражба, извършена през април т.г. от имота на 70-годишен местен жител.
При проведените оперативно-издирвателни мероприятия бил разкрит извършителят – 21-годишен от същото село.
С полицейска заповед му е наложено задържане до 24 часа. По случая е започнато разследване.
