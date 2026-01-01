Двама души в Монтанско са задържани при акция за полицията за предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

При претърсване в дома на 63-годишен мъж в областния град е намерена тетрадка с имена, цифри и дати, някои от които са задраскани. Мъжът е задържан за денонощие.

Друг мъж на 44 години от Монтана също е задържан по подозрение за купуване на гласове и нарушения на изборното законодателство. В неговия дом е направено претърсване по сигнал, като не са открити неща, които да представляват интерес за проверката, но въпреки това е задържан за 24 часа. По двата случая са образувани досъдебни производства.

При други акции през тази седмица в различни домове и търговски обекти в Монтана, Лом и Вълчедръм бяха открити тетрадки с имена и изписани срещу тях парични суми, откриха бяха дебитни карти на различни хора от тези квартали, а също и пари в брой – общо около 40 000 евро. Шестима души бяха задържани за по 24 часа, образувани бяха шест досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават, заявиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.