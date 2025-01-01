Задържан е и вторият избягал затворник в Ловеч. Той е заловен около 1:45 часа на улица в града, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

В Ловеч са избягали двама затворници, единият е задържан

Припомняме, че вчера около 18:00 часа е получен сигнал за избягали двама 21-годишни затворници. Те са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Около час след бягството единият от тях е задържан, след като е заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”.

След издирвателни мероприятия тази нощ е върнат в затвора и вторият избягал.