В Троян започва кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съобщи пред журналисти заместник-кметът на общината Николай Райковски.

Кампанията за разделно събиране ще се осъществи съвместно с частна фирма, която притежава сертификат за събиране и третиране на подобен тип техника, посочи Райковски.

До 13 февруари гражданите могат да подават сигнали за предаване на електрическо и електронно оборудване на посочените на сайта на Общината контакти. Подадените сигнали трябва да съдържат точен адрес и информация за вида и приблизителния обем на техниката, която ще бъде предадена.

От 16 февруари ще започне извозването на техниката по предварително изготвен график. Фирмата ще се свърже с всеки гражданин, подал сигнал, за да бъде уточнен конкретният ден и час, в който ще се извърши извозването.

Важно условие е техниката да бъде в цялостен вид, подчерта Николай Райковски. Не е необходимо тя да бъде работеща, но трябва да е окомплектована. Например, ако се предлага само корпус на хладилник, без останалите основни компоненти, такъв уред няма да бъде приет за извозване.

Идеята на това изискване е да се предотвратят злоупотреби – както от сервизи, така и от недобросъвестни частни потребители, които биха могли да отделят ценни компоненти и да предават само остатъци от уредите.

Целта на кампанията е максимално да бъде улеснен процесът за гражданите и да им се даде възможност да се освободят от излязлата от употреба техника по регламентиран и екологично отговорен начин, каза още заместник-кметът.