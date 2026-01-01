Община Троян посрещна тържествено бронзовата медалистка от Олимпийските игри Лора Христова на 30 март (понеделник).

„Събитието е израз на признателност към нейния труд, постоянство и вдъхновение, което дава на младите спортисти в Троян“, съобщиха от местната администрация.  

Сред поканените бяха останалите олимпийски представители, с които страната и Троян се гордее - Милена Тодорова, Владимир Илиев, Мария Здравкова и Константин Василев. На тържествената церемония бе поканен и Станимир Беломъжев, завоювал престижни класирания на провелото се в Япония Световно първенство по ски ориентиране. Така Общината изрази уважение към постиженията на троянските спортисти да се отпразнуват успехите на българския спорт.

Лора Христова, Владимир Илиев, Милена Тодорова и Константин Василев са възпитаници на троянския клуб по биатлон и стрелба „Аякс“, а за известен период от време Мария Здравкова е била състезателка на клуб по биатлон и стрелба „Амбарица“, Троян. 

Лора Христова сподели, че посрещането в препълнената зала в Троян я е просълзило повече, отколкото моментът, в който е стояла на олимпийската стълбичка. Пред журналисти биатлонистката заяви, че мечтите ѝ вече „стигат до сребро и злато” и изрази благодарност към своите съграждани и първия си треньор за дългогодишната подкрепа. Тя подчерта, че община Троян винаги е стояла зад гърба ѝ и ѝ е давала възможност да се развива.

Посрещането на троянските олимпийци бе и първото събитие, което се проведе в новата спортна зала в града.

