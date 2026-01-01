Община Троян организира тържествено посрещане на бронзовата медалистка от Олимпийските игри Лора Христова на 30 март (понеделник), съобщиха от местната администрация. „Събитието е израз на признателност към нейния труд, постоянство и вдъхновение, което дава на младите спортисти в Троян“, посочват от Общината.

Покани са отправени и към останалите олимпийски представители, с които страната и Троян се гордее - Милена Тодорова, Владимир Илиев, Мария Здравкова и Константин Василев.

Припомняме, че Лора Христова, Владимир Илиев, Милена Тодорова и Константин Василев са възпитаници на троянския клуб по биатлон и стрелба „Аякс“, а за известен период от време Мария Здравкова е била състезателка на клуб по биатлон и стрелба „Амбарица“, Троян.

На тържествената церемония е поканен и Станимир Беломъжев - завоювал престижни класирания на провелото се в Япония Световно първенство по ски ориентиране. Идеята на Общината е чрез това събитие да бъде изразено уважение към постиженията на троянските спортисти да се отпразнуват успехите на българския спорт.

Посрещането на троянските олимпийци ще бъде първото събитие, което ще се проведе в новата спортна зала в града. Началният час е 17:30 часа.