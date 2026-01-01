Окръжният съд в Ловеч спря делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в града. Причината е приключило административно-наказателно производство. Това съобщиха от Съдебната палата в града.

По време на днешното съдебно заседание е представено влязло в сила споразумение между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) и подсъдимата Г. Р. за приключено административно-наказателно производство, с което ѝ е наложено административно наказание за нарушаване на текстове от наредба № 24 за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“.

От съда обясняват, че основен принцип в правото е „ne bis in idem“ - забрана за повторно съдене и наказване на едно и също лице за същото деяние. Тъй като наказателното производство срещу подсъдимата се води и заради нарушаване на същите текстове от наредба № 24, съдът, по искане на прокуратурата и на основание Наказателно-процесуалния кодекс, даде възможност на държавното обвинение в едномесечен срок да поиска възобновяване на административно-наказателното производство от Административен съд - София град.

Обвиниха медицинска сестра от психиатричната болница в Ловеч за смъртта на пациент при пожар

Определението на съда може да бъде обжалвано или протестирано в седемдневен срок от днес за присъствалите в съдебното заседание и от датата на уведомяването на частния обвинител.

Ако Административен съд - София град отмени наложеното административно наказание - глоба на подсъдимата, наказателното производство ще бъде възобновено. Ако потвърди наказанието, делото ще бъде прекратено.

БТА припомня, че делото бе образувано по внесен от Окръжна прокуратура - Ловеч обвинителен акт срещу 66-годишна медицинска сестра в Първо мъжко отделение на ДПБ в Ловеч след разследване на смъртта на пациент в лечебното заведение. Случаят е от 2 октомври 2023 г., когато при пожар загина 25-годишен мъж, който е бил на лечение в болницата. Мъжът е бил с разпоредени от лекар временни ограничителни мерки заради агресивно поведение. При предизвикан от него пожар пациентът загива.