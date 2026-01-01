Неправоспособен и непълнолетен водач е блъснал 17-годишен пешеходец в Луковит, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

На 22 март около 1:00 ч. неправоспособен 16-годишен водач при управление на лек автомобил без регистрационни табели застигнал и ударил странично 17-годишен пешеходец, след което напуснал мястото на инцидента.

Потърпевшият младеж е прегледан от екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Луковит и е освободен за домашно лечение.

Водачът е установен и са му съставени четири акта за нарушение на Закона за движение по пътищата.