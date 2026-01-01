Двама души загинаха при катастрофата, станала днес край Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

В района на село Изворче челно са се ударили насрещно движещи се лек автомобил и камион. Инцидентът е станал около 10:00 ч.

На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола.

Шофьорът – мъж на 55 години, е бил транспортиран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

В автомобила е имало още двама пътници – жена и дете, които са се возели на задната седалка. Те също са били откарани за преглед в лечебно заведение.

Загиналите мъж и жена са баща и дъщеря. На задната седалка са пътували детето на загиналата жена и бабата на детето, съобщава БГНЕС.

Водачът на камиона е напуснал мястото на катастрофата. Той се издирва от служители на Районното управление на МВР в Ловеч, които имат насоки за работата си.

В продължение на повече от два часа и половина пътят остана затворен и беше въведен обходен маршрут и в двете посоки.