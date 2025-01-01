Районният съд в Ловеч постанови 10 месеца лишаване от свобода при първоначално строг режим за втория от избягалите на 2 ноември двама затворници.

Подсъдимият Гюрсел Алиев подписа споразумение с прокуратурата и се призна за виновен. Не бяха разпитвани свидетели. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Осъдиха на 10 месеца лишаване от свобода един от избягалите затворници в Ловеч

„Признавам се за виновен, съжалявам много за моите постъпки“, заяви в съдебната зала 21-годишният Алиев от Севлиево.

Пред съда той каза, че има основно образование, може да чете и пише, осъждан е.

От Областната дирекция на МВР съобщиха за избягалите затворници на 2 ноември. Двамата 21-годишни мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Около 40 полицаи се включиха в издирването на двамата затворници. Час и половина след бягството си от затворническото общежитие „Полигона“ към Затвора в Ловеч Гюрсел Алиев беше задържан, след като бе открит на крайна улица в града, скрит в храстите, от затворнически надзирател.

Другият затворник – Димитър Василев, бе разкрит около 1:45 ч. в двора на необитаема къща на бул. „България“ в града.

Делото срещу него бе на 10 ноември. Тогава Районният съд в Ловеч постанови 10 месеца лишаване от свобода при първоначално строг режим. Наказанието за Димитър Василев е година и три месеца затвор, но тъй като делото беше гледано по реда на съкратеното съдебно следствие, беше намалено с една трета.