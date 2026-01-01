Започна ремонтът на пет улици в Кърджали на обща стойност 2 541 518 евро без ДДС, съобщиха от Община Кърджали.

Две първи копки ознаменуваха началото на ремонтите. Стартът бе даден на ул. „Генерал Владимир Стойчев” – улицата, която води до гробищния парк на Кърджали. Малко по-късно това бе направено и за ул. „Никола Иванов” в кв. „Възрожденци”.

На церемониите по първа копка присъстваха заместник-кметовете на община Кърджали Веселина Тихомирова, Даниел Делчев и Тунджай Шюкрю, както и представители на фирмите изпълнители на обектите.

„Работата по подобряване на уличната и пътна инфраструктура в Кърджали продължава последователно и целенасочено. Проектите предвиждат цялостен ремонт на уличната настилка, както и изпълнение на съпътстващи строително-монтажни дейности, насочени към модернизация и устойчиво развитие на градската среда.

Основната цел е усъвършенстване на транспортно-техническата инфраструктура, осигуряване на по-добри и безопасни условия за движение, както и повишаване удобството на живущите в съответните райони.”, коментира пред журналисти заместник-кметът Даниел Делчев.

Конкретните обекти включват:

Улица „Капитан Петко войвода“ в кв. „Студен кладенец“ – с дължина 1105,76 метра. Стойността на строително-монтажните работи е 586 268,70 евро без ДДС.

Улица „Генерал Владимир Стойчев“ – с дължина 1211,96 метра. Стойността на проекта е 612 081,19 евро без ДДС.

Улица „Родопи“ в кв. „Байкал“ – с дължина 829,73 метра. Стойността възлиза на 366 851,04 евро без ДДС.

Улица „Осогово“ и улица „Завоя на Черна“ – обекти с важно значение за локалната свързаност и достъпността в района. Стойността на строително-монтажните дейности е 227 329,49 евро без ДДС.

Улица „Никола Иванов“ в кв. „Възрожденци“ – ключова за кварталната инфраструктура. Стойността на проекта е 748 988,23 евро без ДДС.

Реализацията на тези обекти ще доведе до значително подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на уличната мрежа, ще се намали времето за придвижване, ще се повиши безопасността и комфортът както за автомобилното, така и за пешеходното движение.