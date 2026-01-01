Язовирите в Кърджалийска и Смолянска област рязко повишиха нивата си вследствие на интензивните валежи през последните дни. На места в региона са отчетени количества до 80 литра дъжд на квадратен метър, което доведе до пълноводие на реките и локални наводнения.

В община Ардино остава в сила частично бедствено положение на територията на шест села. То е обявено за четвърти път от началото на годината, след като мостът над река Арда, който осигурява единствения достъп на хората до населените места, отново беше залят от придошлите води. Реките в цялата Кърджалийска област са силно пълноводни, като на много места са излезли от коритата си и са залели земеделски земи, предаде NOVA.

БТА

Нивата на реките в Смолянско са започнали да спадат и обстановката в областта се нормализира след вчерашните дъждове, заяви за БТА заместник областният управител Андриян Петров. Валежите в областта през последното денонощие не надвишават 41 литра на квадратен метър. Това е измереното количество в Златоград според данни на Метеорологичната станция на Рожен. В Смолян количеството на валжите е 26 литра на квадратен метър, а в Чепеларе - 14.

Заради обилните валежи са засегнати и пътни участъци – на места са залети от вода или са се образували свлачища, които временно затрудняват придвижването. От снощи язовирите „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“ преливат - ситуация, която се случва рядко.

Областният управител на Кърджали Никола Чанев увери, че няма хора в бедствено положение. „Няма притеснение за населението. В шестте села около моста към Китница достъпът е временно прекъснат, но при спиране на валежите се очаква водата да се оттече и преминаването да бъде възстановено още днес“, посочи той.

В една от махалите на село Китница е регистриран свлачищен процес, при който пътят е затрупан, а три къщи временно са откъснати. По думите на Чанев тежка техника ще бъде на място в рамките на часове, за да бъде възстановен пътният достъп.

БТА

От областната управа подчертават, че преливането на язовирите е контролирано и не представлява опасност за хората. „Язовир „Кърджали“ прелива през два от четирите си преливника, а язовир „Студен кладенец“ – през пет от девет. Дебитът на водата вече намалява и няма риск за населението“, обясни областният управител.

„Студен кладенец“ е на 100,93% от обема си, а „Ивайловград“ - на 122,07%.

В страната преливат още четири язовира, но с малки обеми - „Панчарево“ със 17,3 кубика в секунда, „Пчелина“ с 10,059 кубика в секунда, „Студена“ се изпуска контролирано с 0,842 кубика в секунда и „Боровица“ - с 2,711 кубика в секунда.

Паднали камъни има по пътя Смилян – Арда в района на разклона към Киселчово, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян. Еднопосочно е движение в едното платно в зоните на активираните вчера свлачищни процеси по пътищата Смолян – Малка Арда – Баните и Смилян – Рудозем.

Снежната покривка в Пампорово е 40 см, условията за ски са отлични, информират от Планинската спасителна служба в курорта.

БТА

От снощи валежите на територията на Кърджали са спрели. Очакванията са водните количества постепенно да се оттекат, което да доведе до спадане на нивата на реките и нормализиране на обстановката в засегнатите райони.

За днес синоптиците от НИМХ не са обявили предупредителни кодове за опасни явления.

Прогнозата предвижда, че в следобедните часове в Западна България ще започне да вали дъжд. В северозападните райони ще останат условията за поледици. Максималните температури за по-голямата част на Северна България ще бъдат между 3° и 8°, за Южна - между 8° и 13°, за София - около 9°.