Заради обявеният за днес червен код за обилни валежи на територията на област Кърджали, е създадена организация, като се извършва непрестанен мониторинг и на по-малките язовири, но към момента няма място за притеснение. Това каза областният управител Никола Чанев, като допълни, че заради заливане на моста над река Арда край Китница, в община Ардино отново е въведено частично бедствено положение.

Чанев допълни, че към 8:00 часа сутринта валежи и то слаби е имало само в три от седем общини - Кирково, Крумовград и Кърджали, но картината се променя и валежите се усилват. Най-големите притеснения са за общините Крумовград и Кирково, където валежите в началото на януари нанесоха най-големи щети в региона, затова още вчера, след получаване на съобщението за най-висока степен на обилни валежи, до кметовете и оперативните щабове към общинските администрации са били разпратени предупредителни имейли.

За трети път само за месец: Отново обявиха частично бедствено положение в община Ардино

„Кметовете са взели съответните мерки. Мисля, че има създадена добра организация“, каза Чанев.

Той отчете, че двата големи язовира в региона „Студен кладенец“ и „Кърджали“ от каскада Арда са пълни на 95 процента и на 96 процента, но това не трябва да създава напрежение сред населението. От Националната електрическа компания, чиято собственост са двата водоема, са в постоянна връзка с областната администрация и уведомяват своевременно за мерките, които предприемат.

„През вчерашния ден турбините работеха, произвежда се електроенергия. Разбира се, ако се наложи, ще бъдат използвани преливниците, но няма място за притеснение от страна на населението“, каза още областният управител.

Той допълни, че има готовност и за задействане на системата BG Alert, но това ще се случи само и единствено при необходимост.

„Според мен тази система трябва да се използва внимателно. Не бива да създаваме паника сред хората“, каза още Никола Чанев.