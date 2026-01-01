Само за месец за трети път обявиха частично бедствено положение в община Ардино заради валежите, съобщиха от полицията.

Униформени осъществяват дежурство в района на моста край село Китница.

Отново частично бедствено положение: Залят мост над река Арда откъсна от света шест села в община Ардино

Полицаите не допускат преминаването през моста на хора и моторни превозни средства поради тежките атмосферни условия и опасност от произшествия.

Екип на пожарната служба в Джебел пък е отводнил мазета на жилищна сграда в града след подаден сигнал на 4 февруари.

Двама спасители от пожарната служба в Кърджали са освободили заклещено куче след съобщение за техническа помощ.