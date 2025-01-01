Районенният съд в Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, по отношение на обвиняем, който се призна за виновен за закани за убийство към съпругата му в условията на домашно насилие.

Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата, защитата и обвиняемия, съобщиха от обвинението.

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Задържаха мъж за насилие към майка му и жена му

75-годишният мъж е неосъждан. Той се е признал за виновен, че от 11 до 22 юни в село в Кюстендилско, в условията на продължавано престъпление с три деяния, които осъществяват поотделно един и същи състав на едно и също престъпление, се е заканил на съпругата си с убийство.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно.