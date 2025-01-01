Двама шампиони, един корт и една мечта - най-добрият ни български тенисист Григор Димитров зарадва момче със синдром на Даун в Хасково.

Това съобщиха от фондацията на Димитров в Instagram. Да сбъднеш една детска мечта - срещата между Григор Димитров и Пламен Павлов, 14-годишен тенис талант със синдром на Даун, който вдъхновява с отдадеността си към спорта.

Пламен вече е носител на медали от редица турнири и вицешампион на Европейското първенство за спортисти със синдром на Даун.

С голяма амбиция и искрена усмивка той се срещна със своя идол, с когото споделиха уроци от живота и заедно изиграха вдъхновяващ мач на корта.

Накитници, автографи и много усмивки - така премина срещата между двамата. От фондацията споделят, че са горди да подкрепят млади хора, които вярват в мечтите си и доказват, че с упоритост и вяра всяка мечта може да стане реалност.

Припомняме, че Димитров се възстановява след тежка контузия, заради която драматично се оттегли от Уимбълдън.

Пред изданието Menswear преди дни той сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта и на този етап възстановяването му отнема повече време от очакваното.