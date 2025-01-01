С цветя, венци и дълбока признателност, Габрово почете 170 години от рождението на д-р Тота Венкова - пионер в медицината, дарител, възрожденец и символ на човечност.

Събитието, организирано от Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ и МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, събра представители на местната и държавната власт в лицето на председателя на Общински съвет Габрово инж. Климент Кунев, зам.-кмета на Община Габрово Невена Минева, областния управител инж. Мария Башева - Венкова, културни институции и граждани, за да засвидетелстват своята почит към жената, която прокарва пътя на българките в медицинската професия.

Родена през 1855 г. в Габрово, Тота Венкова е сред първите стипендиантки на „Майчина грижа“. По време на Руско-турската освободителна война, тя се включва в грижите за ранените, а нейните способности я отвеждат до Русия, където завършва медицина през 1886 г.

След дипломирането си работи в болниците на Русе, Търново, Варна и София, специализира в Санкт Петербург и Виена, и става преподавател в първите акушерски курсове към Александровска болница.

През 1901 г. е принудена да се оттегли от лекарска служба на държавна длъжност, заради влошеното си здравословно състояние. Въпреки болестта, д-р Венкова не прекъсва своята мисия - в дома си в София тя води безплатна женска консултация в продължение на 20 години, превръщайки го в пристан за бедни жени и бъдещи майки.

„За да разберат съвременниците ни, минаващи край паметника на д-р Тота Венкова, е нужно да припомним коя е тя“, подчерта Цветомира Койчева, началник на Държавен архив – Габрово.

„Д-р Венкова е не просто първата дипломирана жена лекар - тя е символ на пробуждането, на женската сила и на стремежа към знание в условията на чужда власт. Тя прокарва пътя, по който ще тръгнат много български жени, за да станат част от градежа на съвременна България“.

Стефка Василева от ЖБД „Майчина грижа“ допълни: „Д-р Тота Венкова е от онези имена, които блестят с особена сила на пиедестала на дарителите в България и в Габрово. Тя е първата стипендиантка на нашето дружество, но и лечителка с голямо сърце - нейният дом се превръща в убежище за нуждаещите се. Такива личности със ‘сърце за всички’ не са от местна величина - те са мерило за човечност, благотворителност и сила на духа“.

Чрез своето завещание, тя се грижи и за стотици други български деца. Д-р Венкова завещава значителни средства на институции, които продължават да носят нейното име и дух:

- 500 000 лв. на Санаториума в село Искрец

- 40 000 лв. на Софийския университет

- 500 000 лв. на Габровското девическо училище

Паметни плочи, барелефи и улици в града пазят спомена за нея, през 1971 г. болницата в Габрово приема нейното име, а Дарителският фонд „Д-р Тота Венкова“ продължава да подкрепя млади таланти.

„Историята има мъдра памет. Тя не оставя в забвение личности, които с достойните си дела, със своя принос към народа си, с богатата си душевност и себераздаване са оставили ярка следа,“ пише в книгата си „Сърце за всички“ почетната председателка на Дружеството, Мария Семерджиева.

Днес, 170 години след нейното рождение, д-р Тота Венкова продължава да вдъхновява с пример - като лекар, дарител, учител и приятел на бедните.

Габрово не просто пази паметта ѝ - то я превръща в живо наследство, което учи, лекува и обединява. Дълбок поклон пред делото и духа на д-р Тота Венкова.