Баща опита да подкупи полицаи при проверка за шум в Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 18 април около 23.38 ч. на тел. 112 е получено съобщение за висока музика от беседка, разположена до бл. 1 в кв. 20 в бургаския квартал "Долно Езерово".

При пристигане на служителите от Второ Районно управление – Бургас е установен 20-годишен бургазлия. При съставянето на акт за извършеното нарушение бащата на бургазлията – 52-годишен мъж хвърлил върху капака на служебния автомобил четири банкноти по 50 евро.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.