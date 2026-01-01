38-годишен шофьор с положителна проба за три вида наркотици блъсна 50-годишен мъж в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 23 март до бл. 7 в жк. "Братя Миладинови".

Водачът се е движил с несъобразена скорост, а пешеходецът е пресичал неправилно.

Пострадалият мъж е настанен в болница - без опасност за живота.

Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици, като вторият тест е бил положителен за канабис, амфетамин и метамфетамин.

Взета му е кръв за химичен анализ и е задържан.