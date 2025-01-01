Откриха 11 бежанци в микробус край Бургас, двама молдовци са задържани, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 16 октомври около 22:00 часа служители от Първо Районно управление – Бургас, осъществяващи контрол на КПП „Дигата“, спрели за проверка лек автомобил с френска регистрация, управляван от 32-годишен молдовски гражданин. В колата се придвижвал и 28-годишен негов сънародник.

При проверката водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба показала положителен резултат за амфетамин. Мъжът е задържан със заповед за срок до 24 часа.

Задържаха мъж и жена, превозвали нелегални мигранти по „Тракия“

Докато полицаите извършвали проверката, на около 100 метра в посока село Твърдица бил забелязан спрял на пътното платно товарен микробус с френска регистрация и включени аварийни светлини. В автомобила не е имало никого, но при проверка на багажното отделение са открити 11 бежанци, определили се като мароканци на възраст между 25 и 37 години. Те са задържани с полицейски заповеди за срок до 24 часа.

Допълнителните полицейски действия с помощта на полицейско куче установили, че водач на микробуса е бил 28-годишният спътник на молдовеца от леката кола. Вероятно тя е изпълнявала ролята на пилотна кола, като при активното КПП 28-годишният водач отбил микробуса и се преместил в колата, за да избегне задържане.

По случая е образувано досъдебно производство в Първо Районно управление – Бургас.