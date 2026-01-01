Общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев съобщава за забавено издаване на сметки за потребление на вода.

С пост във "Фейсбук" (Facebook) той уточнва, че е получил сигнали от граждани през последните няколко месеца. В някои от тях се съобщава и за възникнали проблеми с отчитането след подмяната на механичните водомери с такива, позволяващи дистанционно подаване на данните към "Водоснабдяване и канализация - Бургас" ЕАД.

"Особено притеснение буди фактът, че в редица случаи след извършената подмяна на водомерите не се издават своевременно фактури за реално изразходваното количество вода.

Това създава напълно основателни опасения сред хората, че натрупаните задължения за два и повече месеца могат да бъдат начислени наведнъж, което би довело до сериозно финансово затруднение за много домакинства", пише общественият посредник.

Стамболиев подчертава, че достъпът до коректна и навременна информация за потреблението и дължимите суми е основно право на всеки гражданин и гаранция за предвидимост и спокойствие в семейния бюджет.

Той призовава дружеството да реагира незабавно и да извърши необходимите проверки за изясняване на ситуацията, както и да предприеме съответните мерки за осигуряване на регулярност в отчитането и във фактурирането на дължимите от гражданите суми.