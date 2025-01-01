Катастрофа между пожарна и лек автомобил в Бургас, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 10 август около 11.46 ч. на кръстовище в Бургас.

Колата с пловдивска регистрация, управлявана от 39-годишен мъж отнема предимството и блъска пожарна, собственост на РДПБЗН – Бургас, управлявана от 50 годишен бургазлия, който не изпълнил задължението си да намали скоростта си при преминаване на червен светофарен сигнал.

От инцидента настъпили единствено материални щети.