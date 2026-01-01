Възстановено е движението по път I-9 Бургас – Малко Търново, в района на контролно-пропускателен пункт "Босна", съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес, в района на пункта, стана тежко пътнотранспортно произшествие с двама пострадали. Два автомобила с бургаска регистрация са се ударили челно.

Малко след инцидента, от полицията в Бургас съобщиха, че в болнично заведение е починал единият от пострадалите. Другият участник в катастрофата е в тежко състояние, с опасност за живота. Настанен е в отделение "Реанимация" на Университетската многопрофилна болница за активно лечение-Бургас.

ОД на МВР-Бургас

Инцидентът е станал около 12:10 часа. При катастрофата са пострадали двамата шофьори. 51-годишен шофьор е починал в болница.

Вторият водач, който е предизвикал пътния инцидент - мъж на 65-годишен бургазлия, е откаран влечебно заведение - с опасност за живота.