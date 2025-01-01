Инцидент между товарен автомобил и мотоциклет в Бургас се размина без сериозно ранени.

На 13 ноември около 14.41 ч. на кръстовището на бургаските улици „Стефан Стамболов“ и „Проф. Яким Якимов“ товарен автомобил „Ситроен Джъмпер“, с пловдивска регистрация, управляван от 51-годишен мъж от село Маринка, отнема предимство.

При това блъска правомерно движещия се попътно от лявата му страна мотоциклет „Сузуки“, с чуждестранна регистрация, управляван от 27-годишна жена от руенското село Средна махала.

Жената е с контузия на лявата длан, тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение.