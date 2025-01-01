Яхта се обърна в морето край Северния плаж в Бургас, съобщи за БТА управителят на северната ивица Симеон Цветков. По думите му е спасен капитанът на обърналия се плавателен съд.

Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ. Капитанът се е държал за нея и е чакал помощ.

Малко след 16 часа сърфист съобщил на спасителите за бедстващата в морето лодка на близо 1500 м от брега. Той информирал, че лодката е обърната, а капитанът е в опасност.

Незабавно е организиран екип и заедно с джет инструктор от близката водна база, който също има завършен курс за водно спасяване, е проведена акция по спасяването. Капитанът - български гражданин, няма наранявания.

Едноместната ветроходна яхта е изведена на брега с помощта на джет.