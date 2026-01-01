Агресия между шофьори в Бургас, съобщиха от полицията.

На 25 март е подаден сигнал за инцидента на бул. "Захари Стоянов".

Между двамата е станал скандал, прерастнал във физическа саморазправа по повод засичане на товарния автомобил от страна на водача на колата.

54-годишният водач на колата е нанесъл с макетен нож порезни рани по носа, бузата и по задната част на главата и тила на водача на товарния на 46 години.

Мъжът е прегледан в болница и е освободен. Агресорът е задържан и по случая се води разследване.