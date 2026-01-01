Служители от Районното управление в Несебър задържаха 19-годишен криминално проявен мъж от Свети влас, който извършил взломни кражби от два кафе-автомата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Единият автомат е разположен до комплекс „Малката воденица“ в Свети влас, от него е отнета сумата от 70 евро. Вторият е разположен на ул. „Стара планина“ в Свети влас, като е отнета сумата от 20 евро.

Задържаният е направил пълни самопризнания. Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на 19-годишния мъж продължава от служители на Районното управление в Несебър.