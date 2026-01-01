С общи усилия ще възобновим опожарената гора над село Илинденци, община Струмяни. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните инж. Николай Василев, който се включи в традиционното залесяване по повод Седмицата на гората. Той отбеляза, че ще е необходимо време и постоянство, за да се възвърне жизнеността на пострадалите насаждения.

„В този случай сечта не е самоцелно действие и тя е необходима, за да се премахнат унищожените дървета. Целта е да се създаде възможност да израсне нова гора, която да остане за нашите деца и внуци“, посочи заместник-министър Василев. Той припомни, че пожарът в района възникна през лятото на миналата година и обхвана над 30 хил. дка горска територия. Заместник-министър Василев изрази благодарност към всички, участвали в овладяването му, както и на всички присъстващи в днешната инициатива за възстановяването.

В рамките на акцията с бяха засадени около 3 000 фиданки. Първите пет декара бяха залесени със зимен дъб, благун и горскоплодни видове, подготвени от Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) за по-бързо възстановяване на екосистемата. В инициативата се включиха горски служители, пожарникари, военнослужещи и доброволци.

По време на събитието беше направена възстановка на щаба за ръководене на действията по пожарогасенето през 2025 г., както и се състоя церемония по връчване на благодарствени грамоти на партньорите и участниците в националната кампания на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите- "Безотговорността е най-опасната искра!" с мото "Гори или гори. Ти правиш разликата". Сред отличените бяха Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и териториалното им поделение за област Благоевград, Областна дирекция на МВР-Благоевград, военни, доброволци и журналисти.