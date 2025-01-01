Възрастен мъж отиде на обществена баня в град Добринище и си тръгна с мозъчен кръвоизлив, съобщиха от полицията.

На 13 октомври в РУ-Банско било съобщено, че около 07:40 часа на 8 октомври в обществената баня в град Добринище 82-годишен мъж е блъснат с ръце и паднал на земята, в резултат на което е получил масиран мозъчен кръвоизлив.

Като съпричастен към извършеното деяние, от работещите по случая полицейски служители е задържан 73-годишен мъж от град Банско. За случая е уведомена компетентната прокуратура . Образувано е досъдебно производство.