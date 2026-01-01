От 8 ч. до 12 ч. днес движението между 88-ми и 90-ти км на автомагистрала „Струма“ в област Благоевград ще се осъществява в една лента поради частични ремонти на асфалтовата настилка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването по активната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента и ще се подпомага от регулировчици.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената сигнализация и указанията на регулировчиците.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.