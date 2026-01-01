30 души са задържани в област Благоеврград за престъпления против политическите права на гражданите, съобщи пред журналисти и.д. главен секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев.

Той информира, че към момента се провежда специализирана полицейска операция на територията на Областната дирекция на МВР - Благоевград и на Областната дирекция на МВР - София. Резултатите към 10:00 ч. все още се обобщават, каза Кандев. Той съобщи, че има задържани 30 души, съставени са над 30 предупредителни протокола, образувани са четири досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Специализираната полицейска операция е срещу престъпление против политическите права на гражданите, уточни Кандев.

Той добави, че Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към МВР ще дадат допълнителна информация за случая със заловеното голямо количество наркотици на територията на страната.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев присъства на церемонията „Пожарникар на годината“, която се провежда в сградата на МВР.