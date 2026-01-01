Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала".

Това съобщи дежурният в Областно пътно управление (ОПУ)-Смолян.

Пътят към Пампорово е проходим, в сила е ограничение за камиони през „Превала“

Движението в областта се осъществява при зимни условия.

Затруднено е преминаването в района на село Баните заради срутище, като трафикът се пропуска двупосочно в една лента.

Пътните настилки в областта са мокри. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.