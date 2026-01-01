Свлачището на пътя Смолян-Пампорово остава активно, има и ново пропукване.

Специалисти от Геозащита-Перник започват пълно проучване на целия свлачищен район. След геоложкото изследване, експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище, предава NOVA .

Насрочено е и ново заседание на Областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема. Случилото се вече се отрази и на туризма в региона. От туристическия бранш отчитат, че около 20 процента от резервациите в хотели в Пампорово и Смолянска област около майските празници са анулирани.

Браншът предупреждава за значителни финансови загуби в разгара на подготовката за летния сезон. „Още с обявяването на бедственото положение започнаха масови откази от почивки. Това е напълно нормална реакция - когато хората чуят свлачище, се активира страхът и те предпочитат да не пътуват“, заяви председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори Росица Старчева.

БТА

По думите ѝ проблемът не засяга само курорта Пампорово, а цялата местна икономика - от малките семейни хотели и къщи за гости до доставчиците и услугите в региона. Ограниченият достъп поставя под риск туристическия поток, а оттам и доходите на стотици местни жители.

Ситуацията се усложнява от факта, че свлачището остава активно. Първоначалните оценки сочат, че възстановяването на пътя може да отнеме между 6 месеца и 2 години - срокове, които поставят под въпрос не само летния, но и следващия зимен сезон.

„Едва ли ще успеем да спасим летния сезон изцяло, но се надяваме поне да осигурим алтернативен достъп в рамките на два-три месеца“, коментира Старчева.

От бранша настояват за спешни мерки и предлагат конкретно решение - възстановяване на стар път с дължина около километър и половина, разположен над свлачищната зона. „Това е най-бързият вариант. Пътят съществува, макар и неизползван в момента. Ако бъде реконструиран, ще осигури сравнително лесен достъп между Смолян и Пампорово“, обясни Старчева.

Идеята идва от експерти, извършили оглед на терена, като туристическият бранш я подкрепя активно чрез подписка. Според нея ключовият фактор остава стабилизирането на самото свлачище, което към момента продължава да се движи.

По думите на Старчева свлачището не е ново явление. Местните жители са запознати с риска от десетилетия. „Знаем за тази зона от повече от 20 години. Там винаги е имало свличания и беше въпрос на време да се стигне до сегашната ситуация“, посочи тя.

БТА

Бизнесът настоява за бързи и координирани действия от страна на институциите, включително спешно осигуряване на алтернативен маршрут и дългосрочни мерки за укрепване на района.

Междувременно остава въпросът дали туристическият сезон в Родопите може да бъде спасен. Засега надеждите са насочени към частично възстановяване през лятото и по-добра подготовка за зимния сезон. „За нас е важно да има достъп. Без него туризмът просто спира“, подчерта Росица Старчева.