Момчето, прието вчера в болница в Смолян с наранявания, не е пребито, а нараняванията му са получени от падне по стълби, съобщиха от прокуратурата пред БТА.

Информацията за пребито 16-годишно момче, настанено в Центъра за настаняване от семеен тип в областния град, бе съобщена от полицията вчера. Момчето разказало, че неизвестни хора са го удряли с ръце и крака по тялото и главата. Младежът е бил закаран по-късно в центъра и впоследствие транспортиран от екип на Спешна помощ в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Там младежът бе настанен в Хирургично отделение с фрактура на черепа и комоцио.

Разследването към момента е установило, че същият ден няколко деца от центъра си купили алкохол и пили. Когато 16-годишният младеж паднал по стълбите, се уговорили да излъжат, че са нападнати и бити с цел да избегнат неприятности в дома, където са настанени. Свалени са и записи от камери, които показват, че пострадалият сам се е наранил, посочиха от прокуратурата.

Към момента момчето е все още в болницата за наблюдение, без сериозни наранявания.

В същото време от Агенцията за качеството на социалните услуги обявиха, че започват спешна проверка на Центъра за настаняване от семеен тип в Смолян. Контролният орган се е самосезирал от публикации в медиите.