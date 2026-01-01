Пребиха 16-годишно момче от център за настаняване в Смолян, с опасност за живота е, съобщиха от полицията в Смолян.

От там уточняват, че на 9 февруари около 19.59 часа, в РУ–Смолян е получено съобщение от дежурен възпитател, че по-рано същия ден, около 18.15 часа, неизвестни хора са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на 16-годишен младеж, настанен в центъра.

Инцидентът е станал на улица в града.

Момчето е с фрактура на черепа с временна опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на извършителите продължава.