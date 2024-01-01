е отстрелян край село Любча, община Доспат в, съобщиха от местната ловна дружина. Необичайният улов нае на ловеца Митко Куцовски.

Ловна дружинка - Любча

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Местни авджии обясняват, че не помнят досегаПодобни случаи набяха фотографирани напоследък в Родопите –Отстреляният албинос глиган е тригодишен мъжки екземпляр. Улучен е в местността Локовица.