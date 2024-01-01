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Глиган албинос е отстрелян край село Любча, община Доспат в първия ден от новия ловен сезон, съобщиха от местната ловна дружина. Необичайният улов на изцяло бялото диво прасе е на ловеца Митко Куцовски.
 

глиган албинос
Ловна дружинка - Любча


Местни авджии обясняват, че не помнят досега глигански трофей в бяло.

Подобни случаи на дивеч албиноси бяха фотографирани напоследък в Родопите – бели елен и сръндак.

Отстреляният албинос глиган е тригодишен мъжки екземпляр. Улучен е в местността Локовица.

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Христина Георгиева/БТА

Смолян