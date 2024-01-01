Глиган албинос е отстрелян край село Любча, община Доспат в първия ден от новия ловен сезон, съобщиха от местната ловна дружина. Необичайният улов на изцяло бялото диво прасе е на ловеца Митко Куцовски.
Местни авджии обясняват, че не помнят досега глигански трофей в бяло.
Подобни случаи на дивеч албиноси бяха фотографирани напоследък в Родопите – бели елен и сръндак.
Отстреляният албинос глиган е тригодишен мъжки екземпляр. Улучен е в местността Локовица.
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Ловна дружинка - Любча
Местни авджии обясняват, че не помнят досега глигански трофей в бяло.
Подобни случаи на дивеч албиноси бяха фотографирани напоследък в Родопите – бели елен и сръндак.
Отстреляният албинос глиган е тригодишен мъжки екземпляр. Улучен е в местността Локовица.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня