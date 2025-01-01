Служители на полицейското управление в Пещера и участъка в Батак задържаха 69-годишен мъж от Батак заради притежание на незаконно оръжие.

Вчера при проверка в местност край родопското градче полицаите установили, че мъжът съхранява в метален фургон ловна гладкоцевна пушка 12-ти калибър, без да притежава разрешителни документи за оръжието.

Пушката е иззета, а собственикът е задържан за срок от 24 часа.

По случая е образувано бързо производство, а органите на реда продължават работа по изясняване на всички обстоятелства.