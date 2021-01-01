54 новозаразени в Хасковско, почина мъж

за СOVID-19 в област Пазарджик.Хоспитализирани са 17 от инфектираните, включителноНоворегистрираните са от: село Аканджиево – 1, село Алеко Константиново -1, град Белово – 1 , село Братаница- 2, град Брацигово -3, село Бяга- 3, град Велинград – 4 , село Дебръщица- 2, село Добровница- 1, село Дорково – 1, село Звъничево – 2, село Ивайло-1, село Калугерово – 1 , село Капитан Димитриево -1, село Ковачево -1, село Мало Конаре -1, село Мокрище -3, село Оборище -3, село Огняново -1, град Пазарджик – 24 , град Панагюрище -13, град Пещера -2, село Пищигово -1, село Поибрене- 1, град Ракитово – 1, село Сбор -1, град Септември -5, град Сърница -1 .От новозаразените за този период 1срещу CОVID-19, един е хоспитализиран.Починали са две жени.