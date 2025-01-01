Изборите в община Пазарджик, където избират нов общински съвет, протичат относително спокойно. В село Огняново обаче полицията обискира две коли и предполагаеми купувачи на гласове. При опит да бъдат спрени, част от пътуващите в автомобилите избягали. По време на обиска са задържани общо петима души.

До избори в Пазарджик се стигна, след като резултатът от редовния вот през 2023 г. беше касиран. В изборната надпревара участват 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции. Избирателите могат да гласуват в 144 секции. Въпреки рекордния брой на кандидатите за Общински съвет, избирателната активност е сравнително ниска. По последни данни от Общинската избирателна комисия към 16:00 часа 24,2% са хората, които са упражнили правото си на глас.

Частични избори за кмет се провеждат в няколко села в страната

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов уточни, че на телефон 112 е подаден сигнал, че в ромската махала на населеното място граждани са спрели два автомобила с пловдивска и старозагорска регистрации, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. На място са изпратени екипи на Областната дирекция, Районното управление в Пазарджик и жандармерията. Установена са три лица, намиращи се в двете коли. Извършени са лични обиски, както и проверки на превозните средства. На една от колите е установено наличие на стикер, залепен на предното стъкло. " Същият е на неправителствена организация, а не на МВР, каквито спекулации бяха направени по-рано днес ", поясниха от Министерството на вътрешните работи. Двама от избягалите мъже са задържани на територията на село Огняново и с тях също работят служители на полицията. Към този момент пари не са открити.

15 000 лв. и тетрадка с избиратели: Разбиха схема купуване на гласове в Пазарджишко (СНИМКИ)

От ОДМВР Пазраджик съобщиха за NOVA, че отработват множество сигнали за изборни нарушения. ОИК - Пазарджик е сигнализирала прокуратурата за мъж, който се е представял за длъжностно лице и е прекарал часове в една от секциите. След проверка се оказало, че мъжът не е регистриран нито като застъпник, нито като наблюдател.

Припомняме, че дните преди вота бяха белязани от няколко полицейски акции. В село Алеко Константиново органите на реда получават сигнал за 60-годишен мъж. В къщата му са открити тетрадка с имена и адреси и 15 000 лева.

Днес пред секциите в селото има опашки. Повечето хора предпочитат да гласуват на хартия, но има и такива, които подават вота си на машина, казва Иван Стефанов, председател на СИК. В някои от секциите е липсвал целият състав, наложило се е да бъдат направени промени.

Хасковско

Частични избори за кмет се провеждат и в Хасковско. Три села избират кой да ги управлява.

В село Боян Ботево има един кандидат за длъжността, след като другият се е отказал. Там избирателната активност към момента е 17%. В село Славяново са гласували 20% от имащите право на глас. Повечето избиратели са предпочели да пуснат вота си на хартия. В село Черногорово избирателната активност е малко над 16%.

И в трите села процентното съотношение на избирателите е доста по-високо от това в Пазарджик. Няма сигнали за нарушения.