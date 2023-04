Buildings destroyed in central Marseille https://t.co/Z1OUntO3I9

A 00h40, nous entendions l’#explosion dans le 13012 a #Marseille a +/- 5,5km de la rue de #Tivoli dans le 13005. Le bruit de l’explosion était très fort. #courage et réconfort aux victimes, courage et soutien aux pompiers et personnels soignants. https://t.co/AExCIwCUst