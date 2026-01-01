/ iStock photos/Getty images

Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер бе регистрирано рано тази сутрин в Гърция, предаде гръцката агенция АНА-МПА.

Земният трус е засечен в 7:20 ч. в района на град Янина в северозападната част на страната.

Според информация на Геодинамичния институт към Националната обсерватория епицентърът на земетресението е бил на 325 км северозападно от столицата Атина.

Няма данни за пострадали и щети. 

Елена Дражева/БТА
Последвайте ни

Свят