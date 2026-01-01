Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер бе регистрирано рано тази сутрин в Гърция, предаде гръцката агенция АНА-МПА.
Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα https://t.co/4s9QCq7BU9#ant1news #σεισμος #ιωαννινα pic.twitter.com/agV1b25oOq— Ant1news.gr (@AntennaNews) April 6, 2026
Земният трус е засечен в 7:20 ч. в района на град Янина в северозападната част на страната.
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στους Ασπραγγέλους Ιωαννίνων https://t.co/GUKXWTesFg— naftemporiki.gr (@naftemporikigr) April 6, 2026
Според информация на Геодинамичния институт към Националната обсерватория епицентърът на земетресението е бил на 325 км северозападно от столицата Атина.
Няма данни за пострадали и щети.