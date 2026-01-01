Президентът на Украйна Володимир Зеленски отхвърли в понеделник съобщенията, че правителството може да спре изплащането на заплати на войници и държавни служители заради блокиран заем от Европейския съюз. „Днес заплатите се изплащат, армията е финансирана и пенсиите се изплащат. Всичко е платено", заяви той на пресконференция в Киев, цитиран от АФП.

Заемът от 90 милиарда евро е блокиран от унгарския министър-председател Виктор Орбан, съюзник на руския президент Владимир Путин, преди националните избори в Унгария през април. Първите 45 милиарда евро трябваше да бъдат изплатени тази година. Информационната агенция Блумбърг съобщи в петък, че Украйна няма достатъчно средства за покриване на правителствените разходи до юни.

В допълнение към блокирания заем украинският парламент все още не е гласувал необходимите мерки за осигуряване на финансиране от Международния валутен фонд, а призивът на НАТО за закупуване на оръжия за Украйна не е имал очаквания отклик.

Въпреки успокоителния тон Зеленски предупреди, че блокирането на средствата от ЕС представлява „по-голям риск" за подготовката за следващата зима. Русия е провела масирани атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, оставяйки милиони без ток за дълги периоди в току-що приключилата зима. „Захващаме се за работа, но това не представлява мащабно разгръщане, тъй като средствата все още не са налични.

Това забавяне следователно представлява риск за зимата", каза той, добавяйки, че са предприети различни инициативи за набиране на алтернативно финансиране. Правителството се нуждае от 60 милиарда евро за военни нужди за периода 2026-27 г., докато страната продължава да се противопоставя на руската инвазия.