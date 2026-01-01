Затворите и други институции за задържане в Република Кипър са пълни, съобщи правосъдният министър на страната Костас Фитирис, като добави, че правителството се опитва да намери решения, съобщава изданието "Сайпръс мейл".

"Затворите са пълни, центровете за задържане са пълни и ние се опитваме да намерим решения", посочи министърът вчера, като спомена и за пожар, който избухнал в ареста на полицията в Лимасол, което допълнително влошило ситуацията.

Сред решенията е планиран строеж на нов затвор близо до село Матиатис край столицата Никозия, макар че Фотирис каза миналия месец, че строежът може да отнеме четири или повече години, отбелязва изданието.

Същевременно кметът на селото Теодорос Цацос заяви, че той не е одобрил тези планове и че проектът не може да бъде осъществен без съгласието на селото.

По-рано Комитетът за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа предупреди в свой доклад за "сериозни проблеми" в централния затвор в Никозия и изрази безпокойство във връзка с "високите нива на междузатворническо насилие" в съоръжението.

Комитетът посочи още, че условията, при които живеят затворниците, "остават много лоши" и че се наблюдава "тежка пренаселеност", като в някои случаи четирима затворници си поделят килия с площ под шест квадратни метра.

По отношение на центровете за задържане в доклада се отбелязва, че хората продължават да бъдат държани в полицейския арест за продължителни периоди, често месеци, при условия, които са подходящи само за неколкодневен престой.