Британските емигранти Кристин и Ерик Томпсън се преместили в България през 2016 г. с мечта за по-спокоен живот, заобиколени от зашеметяваща природа и ниски разходи, но 9 години по-късно се жалват пред "Дейли мейл", че реалностите са по-други, а Кристин едва не загубила живота си на два пъти от некомпетентни лекари в държавни болници, пише БНР .

След авантюрата на двойката, тяхната къща с четири спални за 242 000 паунда, конюшня и земя за конете им в подножието на Стара планина, е на пазара и те правят планове да напуснат България завинаги, пише "Дейли мейл".

Англичаните отчитат, че в началото са получили това, от което са имали нужда – спокоен живот, ниски цени, приятен климат и приятелски настроени местни жители. Те казват, че постепенно са установили, че с течение на времето цените за хранителни стоки не са по-ниски от тези в Германия, Франция или Великобритания, а обслужването като цяло е ужасно.

Кристин и Ерик говорят за голяма корупция, за това, че през деветте прекарани години в България много често са се провеждали парламентарни избори и всички формирани правителства са били коалиционни. "Страната няма посока", казва Кристин.

Най-големият проблем, обаче, за двойката е архаичната здравна система на страната, която е причинила на Кристин здравословни проблеми за цял живот. Когато за първи път пристигат в България през 2016 г., Кристин приема лекарството Cordaron за нередовен сърдечен ритъм, като е имала строги инструкции да го спре след шест месеца, но три години, по съвет на местни лекари, тя продължила да го взема, което причинява увреждане на сърцето и щитовидната ѝ жлеза.

Предписано впоследствие друго лекарство продължава да усложнява нещата.

"Тръгваме си, защото здравеопазването е далеч от стандартите в Западна Европа - два пъти вече почти ме убиха и се страхувам, че третият път ще го направят", казва Кристин пред "Дейли мейл".