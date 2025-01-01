Вулканът Килауеа в щата Хаваи изригна в сряда за 30-и път в рамките на по-малко от година, съобщи New York Post.

Хавайската вулканична обсерватория (HVO) към Геоложката служба на САЩ (USGS) съобщи, че "енергично изригване" в кратера Халемаʻумаʻу е започнало около 01:20 ч. местно време.

Геолози съобщиха, че фонтаните от лава, изригващи от северния отвор на кратера, достигат височина между 45 и 90 метра.

MORE LAVA FOUNTAINS: Hawaii’s Kīlauea volcano began erupting again on Wednesday for the 30th time in under a year, continuing to be among one of the world’s most active volcanoes. https://t.co/AsEYnGFZiS pic.twitter.com/iUCjmrWWkd — FOX Weather (@foxweather) August 6, 2025

Камерите на USGS излъчват на живо кадри от продължаващото изригване от източната и западната страна на Халемаʻумаʻу.

Според Националната метеорологична служба на САЩ слабите ветрове могат да разнесат вулканични газове, а вулканичен материал е възможно да падне южно от мястото на изригването.

Издаден е оранжев авиационен код за опасност, но се очаква, че летищата в окръг Хаваи няма да бъдат засегнати от настоящото изригване.