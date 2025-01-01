Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа пристигна на работно посещение в Москва, където ще се срещне с президента на Русия Владимир Путин, предадоха световните агенции.

Двамата ще обсъдят ситуацията в Сирия и сирийско-руски отношения. Това е първата визита на Аш Шараа в Русия. След срещата на временния сирийски президент с Путин двамата лидери не планират да дадат пресконференция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Путин и Аш Шараа ще обсъдят въпроса за руските военни бази на сирийска територия, заяви още Песков. Русия има две такива бази в Сирия. Едната е военноморската база в Тартус, а другата е авиобазата Хмеймим. На 19 декември миналата година президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е предложила използването на руските военни бази в Сирия за доставка на хуманитарна помощ за населението на тази страна. На 27 декември представител на руските власти заяви, че новите сирийски власти не смятат в скоро време да разтрогват споразумението за руските бази в Сирия.

В понеделник руският външен министър Сергей Лавров също заяви, че Москва вярва, че Дамаск иска руските военни бази да останат в Сирия. Той също така говори относно идея за използването им като логистични хъбове за доставяне на помощ за Африка по въздух и по море, отбелязва Ройтерс

Русия има и военно присъствие на летището в Камишли в Сирия, припомня агенцията.

Според дипломатически източник Аш Шараа ще поиска от Москва да предаде сваления сирийския президент Башар Асад на Сирия, предаде Франс прес. Асад се намира в Русия, откакто беше свален от власт и избяга от страната, припомня Франс прес. Русия предостави убежище на Асад и неговото семейство, когато те избягаха от Сирия, припомня Ройтерс. Според руски медии семейство Асад живее, без да привлича вниманието върху себе си, в Москва. Аш Шараа иска обаче Асад да бъде съден в Сирия за престъпления, които е извършил срещу сирийците. В понеделник Лавров заяви, че Русия е предоставила убежище на Асад, защото животът му е бил под заплаха в Сирия.

Сирийските официални представители искат също така да получат гаранции от Русия, че тя няма да помогне за превъоръжаването на онова, което е останало от силите на Асад. Аш Шараа също така се надява, че Русия може да помогне да Сирия да изгради нова армия, отбелязва Ройтерс.

Русия дълги години подкрепяше Асад срещу сирийските бунтовници, които в крайна сметка обаче дойдоха на власт миналия декември след светкавична офанзива.

Аш Шараа се надява да получи и икономически отстъпки от Русия, в това число и подновяване на доставките на пшеница при изгодни условия. Аш Шараа се надява и Москва да подкрепи съпротивата на Сирия срещу искането на Израел за създаване на по-широка демилитаризирана зона в Южна Сирия. Аш Шараа може също така да повдигне въпроса по време на разговора си с Путин за разполагане на руска военна полиция, като гарант срещу бъдещи нарушения от страна на Израел на сирийската територия, посочва Ройтерс