Лидерите на Великобритания, Франция и Германия ще проведат видеоконференция с участието на съюзниците на Киев в „коалиция на желаещите“, за да обсъдят стъпките към мир в Украйна, съобщи френското президентство.

Зеленски ще проведе среща с Тръмп

Срещата, координирана съвместно от британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, ще се проведе ден преди украинският президент Володимир Зеленски да пътува до Вашингтон след среща на върха между САЩ и Русия, съобщи Елисейският дворец в събота.