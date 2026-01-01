В Източна Европа е разкрита мрежа, вербуваща местни жители за извършване на саботажни и дестабилизиращи операции в европейски страни в интерес на Русия, предаде Укринформ.

Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна съобщи тази информация в Tелеграм.

"В Източна Европа е разкрита мрежа, вербуваща местни жители за саботажни и дестабилизиращи операции в европейски страни в интерес на Руската федерация. Идентифицираните вербовчици предлагат на жителите на Молдова, България, Сърбия и други източноевропейски страни "лесни пари" – 300–500 долара и платено двуседмично пътуване с активен отдих", се казва в изявлението.

Както е отбелязано, в действителност тези лица попадат в тренировъчни лагери, където се обучават да управляват дронове, да използват запалителни устройства и да се съпротивляват на полицията по време на протести.

Инструкторите са лица, свързани с бившата частна военна компания "Вагнер". След "обучение" новобранците пътуват до европейски страни, за да извършват "хибридни атаки".

Участието на бивши бойци от "Вагнер" в подобно обучение показва намерението на Русия да използва бойния им опит за износ на насилие в чужбина, отбелязва Укринформ. Този подход позволява на Москва да минимизира риска от разкриване и да разшири възможностите за саботаж.