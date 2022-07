Ярки цветове в гамата на кафяво и червено, специални характеристики и височина до 60 см са основните специфики на нов вид растение, което бе идентифицирано за първи път в света в подножието на Пайко планина в района на Кукуш, предаде гръцката агенция АНА-МПА.





Allium goumenissanum a new autumnal species of Allium sect. Codonoprasum (#Amaryllidaceae) from north #Greece#Taxonomy #newspecies https://t.co/KhJRvhyuO1 pic.twitter.com/xyYCuA12mc