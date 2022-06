Автомобил се вряза внав централната част на федералната, в резултат на което най-малко един човек е починал, а осмина други са пострадали, според последната информация на пожарната служба, цитирана от вестник Berliner Morgenpost.

По-рано бе съобщено, че в резултат на инцидента са„Смята се, че мъж се е врязал в група хора. Все още не е установено дали това еили“, заяви полицията, добавяйки че извършителят е задържан на местопрестъплението.

Според информацията на Focus.de, превозно средство се е врязало в тълпа на, в центъра на. Това потвърдиха пред радиостанция RBB от пожарната служба на германската столица. По първоначална информация на RBB са ранени 30 души.Засега се смята, чее излязло от пътя и се е врязало във витрина на магазин, като е причинило наранявания на минувачите. Първоначално пожарната служба съобщи за десет ранени., говорител на берлинската полиция, уточни, че все още не е ясно дали става дума за пътнотранспортно произшествие или за умишлено действие. Шофьорът е задържан от полицията, съобщава изданието, както и други германски медии.Инцидентът се случи на мястото, където на 19-декември 2016 г.с ислямистки връзки, открадна камион, уби шофьора и след това се вряза в оживения берлински коледен базар, убивайки още 11 души и ранява десетки други.